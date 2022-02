BELLUNO - Una famiglia col distintivo. Certe cose si sentono nel sangue, una vocazione condivisa da più generazioni e che unisce genitori e figli. Come nella famosa serie poliziesca americana “Blue Bloods”, anche Belluno ha la sua famiglia a servizio dell’ordine pubblico: stiamo parlando dei Mares, in particolare di papà Andrea, mamma Marzia e del figlio Enrico , residenti a Bardies di Mel, in comune di Borgo Valbelluna. Ma con “casa” in via Volontari della Libertà, in questura.

Enrico è la “new entry” per quanto riguarda il nostro capoluogo. Proprio di recente infatti si è trasferito dalla polizia stradale di Novara, lasciando il Piemonte , per ricongiungersi con la sua famiglia proprio qui ai piedi delle Dolomiti. Nella foto postata sul canale social d e lla Questura di Belluno in un messaggio di benvenuto per lui e per tutti i nuovi arriva ti Enrico sorride a fianco della mamma Marzia, da anni anche lei nelle forze dell’ordine e che al momento presta servizio presso la polizia postale. Chi manca in questo bellissimo ritratto di famiglia è papà Andrea , andato in pensione da solamente un anno dopo una vita passata con indosso la divisa: « Un peccato che io sia appena andato in pensione, se no saremmo stati tutti insieme », h a commentato ridendo, raccontando poi la strada fatta dal figlio prima di giungere fino a qua: « Enrico è stato 7 anni negli Alpini, poi è passato nelle forze dell’ordine – ha spiegato – dopo il tempo a Novara adesso arriva anche lui qui a Belluno ».