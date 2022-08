CANALE D’AGORDO - Seimila persone a Canale. È la stima di fedeli per l’evento in programma domenica 11 settembre , dopo il tanto atteso appuntamento proclamazione a beato di papa Giovanni Paolo I . Diversi i numeri per la giornata clou del 4 settembre, giorno della beatificazione, quando la maggior parte dei fedeli sarà a Roma. A Canale per quel giorno si sta allestendo un maxi-schermo con 400 posti a sedere per seguire la cerimonia.

LA GIORNATA S i parla infatti di un numero che va dai quattro alle seimila persone, considerato che ci sarà una convergenza in quella data di ben tre diocesi che si incontrano a Canale per testimoniare la loro gratitudine per l’elezione a beato di “Papa Luciani”. Quel giorno infatti ci sarà la messa di ringraziamento per la beatificazione di Giovanni Paolo I , con la celebrazione nella piazza “Papa Luciani” alle ore 16 e con la partecipazione dei vescovi e delle rispettive comunità delle tre sedi episcopali nelle quali il nuovo beato svolse il suo ministero sacerdotale ed episcopale: patriarcato di Venezia, guidato da monsignor Francesco Moraglia; diocesi di Belluno-Feltre, guidata da monsignor Renato Marangoni; diocesi di Vittorio Veneto, guidata da monsignor Corrado Pizziolo. A presiedere la Messa sarà monsignor Francesco Moraglia, metropolita della provincia ecclesiastica di Venezia.

LA TASK FORCE È chiaro che la previsione di una simile folla a Canale deve essere gestita nella maniera migliore per garantire il posto ai fedeli, i parcheggi eventuali ristori e vie di fuga per eventuali emergenze che possono capitare, per questo da tempo ormai Diocesi, Comun e e Prefettura sono al lavoro per cercare di poter distribuire i fedeli anche in altre località limitrofe , al fine che possano seguire la cerimonia attraverso sempre la messa in diretta dell’evento su grandi schermi. Era stata anche ventilata l’idea di poter allestire il tutto ad Agordo che ha una maggior capienza e una logistica più ampia che Canale, ma poi considerato che era giusto celebrare questo evento nel paese natale di papa Giovanni Paolo I, si è pensato di cercare di poter attivare una task force per poter garantire la massima efficienza organizzativa in questa giornata che potrebbe presentare delle criticità.

IL PRECEDENTE È vero che Canale nel 1979 aveva ospitato già un evento molto particolare come una visita di un pontefice e la macchina organizzativa era stata in quell’occasione efficientissima per un paese dalle dimensioni come Canale che non aveva mai organizzato un evento così importante e di largo richiamo. È anche vero però che la massa di pellegrini si era poi suddivisa negli altri due appuntamenti che Papa Wojtyla aveva tenuto in provincia, prima con la salita in Marmolada evento per poche persone e poi con la messa allo stadio di Belluno e qui certamente un gran numero di fedeli invece di arrivare a Canale si erano fermati a Belluno per assistere a questo evento.