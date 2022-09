BELLUNO - Letizia Paternoster torna a pedalare. Lo scorso 13 agosto l’atleta trentina, oro ai Mondiale di ciclismo su pista nel 2021, era stata vittima di un bruttissimo incidente durante gli Europei di Monaco: una caduta a 50 km orari che aveva lasciato in dote una clavicola rotta in modo scomposto in 4 punti diversi. Poi l’operazione (con l’inserimento di 7 viti e di una placca) e un periodo di convalescenza, proprio qui a Belluno insieme al fidanzato pallavolista Alessandro Graziani.

Dopo neanche un mese dall’incidente però Letizia è già tornata in sella. Con un video emozionale pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’azzurra ha voluto annunciare a tutti l’inizio del suo recupero, un pensiero fisso avuto fin dai primi istanti di coscienza dopo il terribile impatto. La voglia di tornare e la determinazione di non farsi fermare neanche dall’infortunio non sono mai state in discussione: Paternoster ha affrontato le settimane più difficili a testa alta, contando ogni giorno sull’appoggio di Alessandro Graziani.

«Sei sempre il mio esempio e il mio orgoglio più grande» scrive il numero 10 della Pallavolo Belluno Drl condividendo il video postato dalla fidanzata, un appoggio che va oltre il lato affettivo e che si propaga anche al mondo sportivo. Le prime pedalate di Letizia, avvenute su una bici modificata appositamente con un supporto che scarica il peso sul petto invece di farlo ricadere sulle braccia, sono avvenute proprio presso la palestra “Ghepardi da salotto”, quartier generale dei rinoceronti biancoblù. Letizia è stata accolta nello studio di Sergio Sartori, preparatore atletico della squadra bellunese, e ha cominciato il lungo percorso di riabilitazione proprio negli stessi spazi in cui Graziani e compagni stanno trovando la forma giusta per affrontare la nuova stagione.



LA PRIMA AMICHEVOLE

La Da Rold Logistics è infatti attesa sabato (in trasferta alle ore 17) per la prima amichevole stagionale contro Monselice, l’esordio di un’annata carica di aspettative. La prima di campionato, in quella serie A3 che il club presieduto da Sandro Da Rold e da quest’anno affidata al tecnico Colussi (ex giocatore della squadra in B) spera di lasciare per volare verso la A2, è in programma sabato 9 ottobre a San Donà.