Rovinosa caduta in gara agli Europei, Letizia Paternoster operata alla clavicola

TRENTO - Inizia il percorso post operatorio per la ciclista trentina Letizia Paternoster che è stata operata questa mattina, 17 agosto, all'ospedale di Brescia, per la riduzione della frattura alla clavicola.

La 23enne campionessa azzurra era caduta sabato scorso durante la gara a eliminazione degli Europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera, riportando un trauma cranico e - appunto - la frattura della clavicola destra. Dopo una notte trascorsa in ospedale in osservazione, per il trauma cranico, la Paternoster era rientrata in Italia per essere operata.

Ora per l'atleta trentina di Cles un periodo di convalescenza per arrivare al più presto al completo recupero.

"Al Poliambulanza di Brescia è stata operata oggi Letizia Paternoster. L'intervento (eseguito dal professor Flavio Terragnoli) è perfettamente riuscito. La Federazione ringrazia il prof. Terragnoli e augura pronta guarigione a Letizia", si legge in una nota della Federciclismo.

