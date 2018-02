Il gatto selvatico è tornato: fotografato in Val Cordevole

di Damiano Tormen

BELLUNO - Non c'è trucco non c'è inganno: il gatto selvatico ha messo su casa nel Bellunese. Indirizzo: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il felino si era già fatto vedere in provincia di Belluno nel 2014. Ma era stata un'apparizione fugace. Adesso, a distanza di tre anni abbondanti, ecco un altro scatto che immortala il raro animale. L'appuntato scelto, della Stazione Parco di Candaten, ha fotografato e filmato, sui versanti dei Monti del Sole affacciati sulla Val Cordevole, un esemplare di gatto selvatico. Il rilievo è stato effettuato nell'ambito delle consuete attività di fototrappolaggio della fauna selvatica condotte all'interno dell'area protetta. In Italia il gatto selvatico è presente in Sicilia, Sardegna, lungo la dorsale appenninica e ai due estremi dell'arco alpino.Ad ovest la specie è presente sulle Alpi Liguri e Marittime, mentre nell'arco alpino orientale vive in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Il dato della Val Cordevole è particolarmente interessante dal punto di vista scientifico, perché si tratta della segnalazione più occidentale nell'ambito dell'areale di distribuzione della specie sulle Alpi orientali. Animale molto elusivo, di abitudini notturne, il gatto selvatico vive nei boschi a prevalenza di latifoglie, a quote inferiori ai 1.500 metri. Si nutre in prevalenza di piccoli mammiferi, ma preda anche anfibi, pesci, grossi insetti. La sua presenza, come quella di tutti i carnivori, animali all'apice delle catene alimentari, testimonia l'elevata qualità degli ambienti naturali.