CORTINA D’AMPEZZO - La Cooperativa di San Vito gestirà il supermercato Conad di Cortina, che subentrerà alla lunga attività del gruppo bellunese Kanguro, della società Acil, della famiglia Buzzati. Alla fine del mese di aprile cesserà l’attività dell’attuale gestione, poi ci saranno alcune settimane di lavoro, per rinnovare i locali del grande magazzino, che riaprirà verso la fine di maggio.

«Non è un negozio in più, per Cortina, perché questo supermercato c’è da anni, ha la sua clientela affezionata, da tempo – spiega Massimo Da Col, presidente della Cooperativa di San Vito – noi contiamo di fare la nostra parte, con l’esperienza accumulata negli anni. La nostra forza, nei vari punti vendita, è il rapporto del personale con il cliente, fatto di un sorriso, una parola, detta con gentilezza e competenza. Crediamo che i valligiani, ma anche gli ospiti che vengono da fuori, cerchino questo contatto, che in città non hanno». La Cooperativa di San Vito ha la sede principale nel centro del paese della Valle del Boite, dove c’è anche il negozio Brico; le filiali sono a Santo Stefano, in Comelico; ad Auronzo, Laggio, Calalzo, Valle, Cibiana, Borca, in Zoldo, a Selva e a Santa Fosca.

Sulla nuova attività, il presidente conferma: «Siamo molto contenti di arrivare a Cortina; sappiamo che ci sarà una clientela diversa, rispetto ad altre realtà, ma la preparazione c’è, da parte nostra, frutto di una storia che viene da lontano: la nostra Cooperativa è stata fondata nel 1893». Non ci sarà alcun problema neppure per il personale, che ha il posto di lavoro garantito: «I dipendenti attuali sono una decina e rimangono: glielo abbiamo comunicato subito, ci teneva la precedente gestione e abbiamo a cuore anche noi la loro continuità lavorativa. Per la stagione estiva cercheremo altre risorse, abbiamo già utilizzato i canali sociali per avvicinare i giovani, gli studenti, da assumere come stagionali. Se ne occupa il nostro nuovo direttore Angelo Andreella, che è con noi dall’ottobre 2021».

L’accordo con la Cooperativa di San Vito è maturato direttamente tramite i contatti con la sede centrale di Conad a Trento: «E’ il nostro fornitore dal 2019, l’anno in cui abbiamo ristrutturato la sede centrale a San Vito – ricorda Da Col – e alla fine del 2021 siamo stati coinvolti da loro in questo nuovo progetto, perché siamo i più vicini a Cortina. Abbiamo avuto una serie di incontri, di contatti e accordi, e alla fine abbiamo detto di sì, abbiamo aderito alla loro proposta. Siamo molto orgogliosi che abbiano proposto a noi di gestirlo e per questo cercheremo di fare del nostro meglio, ci teniamo a farci conoscere anche in Ampezzo, dove abbiamo comunque una buona clientela. La posizione del supermercato è molto bella, all’ingresso di Cortina, ben visibile a lato della strada. C’è il problema del parcheggio per le auto dei clienti, molto ristretto, che può essere un limite, ma è comune ad altre realtà, anche nel centro del paese».