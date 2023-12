ALPAGO (BELLUNO) - Mentre la Intersocks di Paludi proclama una giornata di lutto con la sospensione di tutte le attività lavorative nella giornata dei funerali dell'operaio morto, l'inchiesta coinvolge anche la vicina azienda New Koko's srl. La ditta, che si trova accanto alla Intersocks in via dell'Industria al civico 28 in comune di Alpago, aveva fornito il muletto che stava procedendo al carico del ventilatore. Alla guida uno dei due soci dell'azienda. La sua posizione e quella del datore di lavoro di Zeljko Manarin, il 57enne deceduto lunedì pomeriggio alla Intersocks, sono al vaglio della procura che ieri ha ricevuto gli atti dagli ispettori dello Spisal.

IL FASCICOLO

L'inchiesta sarà coordinata a breve dal sostituto procuratore Marta Tollardo, che si occupa di questo tipo di materia: si procede per omicidio colposo. Ieri il primo colpo di scena: le telecamere non aiuteranno nelle indagini. Sembra che fossero inattive non funzionanti al momento della tragedia. Sugli indagati ancora non ci sono notizie. I referenti delle aziende, intanto, si sono rivolti allo studio Prade. Le posizione al vaglio della procura erano inizialmente tre. Nel mirino erano finiti il titolare della Intersocks, il socio della Keko's che era alla guida del muletto e il camionista bosniaco. Ma proprio questo ultimo nome sarebbe uscito dall'inchiesta in quanto di fatto non ha operato al momento dell'infortunio. Il cerchio si stringerebbe quindi a due possibili indagati. Lo Spisal ha effettuato gli accertamenti urgenti con l'informativa depositata ieri e solo nei prossimi giorni verrà completata l'intero fascicolo, Sul corpo di Zeljko Manarin è stato effettuato l'esame esterno e non ci sarà autopsia.

IL MESSAGGIO

Si avvicina quindi la data del funerale e la Intersocks ieri tramite i suoi legali dello studio Prade di Belluno ha diffuso una nota di cordoglio. «Con profondo dolore e tristezza - si legge - desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caro Zeljko. La notizia della scomparsa ha scosso profondamente tutti noi e desideriamo far pervenire alla sua famiglia il nostro sostegno e la nostra vicinanza in questo momento così difficile. Un pensiero particolare lo rivolgiamo alla moglie Adrijana che da molti anni presta servizio alla nostra azienda. Zeljko è stato membro prezioso del nostro team e la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile per tutti noi». Poi l'annuncio della giornata di lutto: «Per onorare la sua memoria e permettere a tutti i dipendenti di partecipare alle esequie e sostenere la sua famiglia, l'azienda proclamerà una giornata di lutto con la sospensione di tutte le attività lavorative».

E l'azienda conclude: «Vogliamo anche sottolineare il nostro impegno nell'auspicare una completa e accurata ricostruzione dei fatti da parte delle autorità competenti. Confidiamo nella magistratura e siamo certi che la sua indagine sarà condotta con la massima serietà e imparzialità per giungere ad una verità corretta».