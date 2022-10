Casa in fiamme a Cortina, nessun ferito e molti danni: due appartamenti inagibili

CORTINA - Casa in fiamme a Cortina d'Ampezzo. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta, ma i danni sono ingenti e la casa è inagibile. Il rogo è divampato attorno alle 12:30, di oggi sabato 29 ottobre, in località Chiave a Cortina d'Ampezzo ed ha coinvolto una casa con due appartamenti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento con 11 operatori tra personale permanente e volontario, 2 autopompe, un’autobotte e un’autoscala, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Gravi i danni all'interno della stanza al piano terra dell’alloggio dove è divampato l'incendio, che ha reso l’abitazione inagibile. Le cause delle fiamme sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.