Montagna a fuoco: un fulmine nel bosco scatena l'incendio /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO -in corso da stamane (4 luglio) in fondo alla valle Valle del Mis, tra i comuni di Sospirolo e Gosaldo. La, non raggiungibile a piedi, sta bruciando da stamattina. L'allarme è stato dato dai carabinieri Forestali che hanno allertato i servizi forestali regionali.Sul posto in azione l'elicottero della Protezione Civile della Regione Veneto, volontari dell'antincendio boschivo e tecnici dei servizi forestali e protezione civile regionali. L'assessore alla protezione civile regionale, Gianpaolo Bottacin, segue in tempo reale l'emergenza e dalla sua pagina Facebook parla di "Probabile innesco da fulmine".