Litigano, per vendetta incendia l'azienda del rivale: denunciato

SEDICO - Siappiccando il fuoco all'del suo rivale: è stato individuato l'autore del rogo appiccato il 20 settembre scorso in una azienda di arredamenti di via Belluno, a Sedico. L'incendio era stato subito domato e circoscritto, fortunatamente nessuno era rimasto ferito. Ma una cosa era certa: si trattava di dolo.E oggi i carabinieri hanno chiuso il cerchio: denunciato a piede libero un, avrebbe agito per motivi personali. Sequestrati i vestiti che avrebbe indossato la sera dell'incendio.