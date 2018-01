In mostra le vecchie porte coi dipinti della Grande Guerra sulle Dolomiti

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) - Si chiama “La guerra è alle porte 1915-1918” la mostra ideata da, sappadino, cultore della storia dellasulleorientali. In esposizione, nella sede del palazzo del Municipio, una raccolta di opere del pittore e scultore Franco Murer, e principalmente, una serie di porte antiche sulle quali sono rappresentate scene della prima guerra mondiale e sculture di gesso.L’artista, già noto a Sappada in quanto figlio di, autore delle sculture sacre poste davanti alla chiesa locale Regina Pacis, ha scelto, per questa mostra, come filo conduttore delle sue opere, il mondo femminile e dell’infanzia di quel periodo storico, in cui le donne erano chiamate ad accudire i propri figlie e a occuparsi della gestione domestica e di quelle quelle faccende delle quali, in tempi di pace, erano i loro uomini ad occuparsi.Sono esposte anche raffigurazionie dipinti che ritraggono i momenti di gioco dei bambini. All’inaugurazione, oltre all’artista e all’organizzatore Pomarè, presenti l’assessore alla cultura del Comune di Sappada,, un folto pubblico e il corodel gruppo Ana di Sappada che ha intonato alcuni canti del loro repertorio incentrati sul tema della guerra e il tipico brano di augurio per l’anno nuovo in lingua sappadina. La mostra è visitabile tutti i giorni tra le 16 e le 19 e l’ingresso è gratuito.