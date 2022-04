Giorgio De Bettin è sulla strada verso Ampezzo. Se il percorso che lo dovrà riportare sulla panchina del Cortina potrà completarsi, dipenderà dagli ultimi accordi, da definire, con la Sportivi ghiaccio. Nel contempo la società deve impegnarsi per blindare i suoi gioielli, a cominciare da Marco Sanna, il giovane attaccante cadorino che si è messo particolarmente in luce nella passata stagione, chiusa con 21 punti in 28 partite, frutto di 10 gol e 11 assist. Un giocatore con le sue doti e caratteristiche interessa a diverse squadre, anche di campionati più prestigiosi della Alps league. Un ingaggio più gratificante può allettare un giocatore che intende vivere di hockey. «Stiamo trattando da tempo con De Bettin – conferma Silvio Bernardi, presidente della società ampezzana – e siamo a buon punto. Resta da definire l’impegno di Giorgio con la nazionale italiana, dobbiamo capire come far collimare le diverse esigenze». L’allenatore cadorino è infatti il vice di Greg Ireland; ai Mondiali del 2021 fu De Bettin a guidare la squadra azzurra, per l’indisponibilità del tecnico straniero, colpito dalla pandemia. Proprio in questi giorni l’Italia è in raduno sul ghiaccio di Egna, in Alto Adige, nella preparazione in vista dei Mondiali top division, in programma a Helsinki e Tampere, in Finlandia, dal 13 al 29 maggio. Sabato 23 il Blue Team giocherà un’amichevole a Brunico, nella nuova Intercable Arena, alle 17.30 contro l’Austria; domenica 24 la affronterà di nuovo a Innsbruck, alle 14.30. L’Italia è stata ripescata, come la Francia, dopo l’esclusione di Russia e Bielorussia.



CIAO MACHACKA

Il Cortina ha salutato e ringraziato Ivo Machacka, che ha allenato la squadra nelle ultime due stagioni. Il tecnico pusterese era all’Olimpico mercoledì sera, nella bicchierata di ringraziamento della società ai numerosi collaboratori, i preziosi volontari che permettono di svolgere le diverse attività, con la prima squadra e con il settore giovanile, ricco di tanti giocatori. Ora si guarda avanti, puntando al ritorno di De Bettin: «Sarebbe fondamentale per noi – conferma il presidente Bernardi – anche perché Giorgio conosce molto bene i giovani, li sa valorizzare, inoltre ha dimostrato in passato di avere i contatti giusti per l’ingaggio di giocatori stranieri che facciano al caso nostro, in base alle nostre disponibilità. Gli acquisti dell’ultima stagione sono stati in gran parte deludenti, tranne il terzino finlandese Olli Kaskinen». In quanto alla possibilità di trattenere Marco Sanna, il dirigente ampezzano commenta: «È un giovane molto forte, che interessa diverse squadre. Uno così potrebbe giocare benissimo nel Bolzano, o in altre formazioni maggiori. Noi cercheremo comunque di tenerlo con noi, perché negli anni si è dimostrato un punto di forza della squadra. La sua convocazione nella nazionale italiana lo conferma».