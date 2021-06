Venerdì arriva il Giro under 23, disagi anche in autostrada: chiuse le uscite di Belluno e Fadalto

BELLUNO/TREVISO - Disagi per gli aumobilisti l'11 giugno, giorno della tappa del Giro d'Italia under 23 in Nevegal. Oltre alle chiusure di alcune strade in provincia modifiche anche in autostrada A27 Mestre-Belluno, dove saranno chiuse le uscite di Belluno e di Fadalto-Lago Santa Croce. «Per consentire il passaggio della nona tappa "Cavalese Val di Fiemme-Nevegal" del Giro d'Italia under 23 che si svolgerà venerdì 11 giugno, sulla A27 Mestre-Belluno, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 13:15 alle 15:00 e comunque, fino al termine del Giro - spiegano da Autostrade per l'Italia -: sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita da entrambe le provenienze, da Mestre e da Cortina/Longarone; sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, per chi proviene da Venezia. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione di Vittorio Veneto nord».