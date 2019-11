​Medico parcheggia l'auto in centro: finestrino rotto e borsa rubata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Si è fermato per quaranta minuti. Giusto il tempo per sbrigare alcune commissioni in zona. Al ritorno, nei pressi della sua utilitaria, il medico di Ponte nelle Alpi ha scoperto che il finestrino anteriore sinistro era finito completamente in pezzi. Della borsa che era stata riposta all'interno del veicolo nessuna traccia. All'interno un ricettario e alcuni campioni dei prodotti. Fortunatamente nulla di valore. Il colpo è andato a segno pochi minuti prima delle 18. Il sole, ovviamente, è già sceso da un pezzo. In via Feltre, vicino alla pizzeria Bella Napoli, il traffico continua a scorrere senza intoppi. I vigili urbani se ne sono andati da un pezzo. Erano arrivati in zona per rilevare un incidente vicino al capitello che si trova nella stessa via. È proprio in quegli istanti tra le 17,30 e le 18 che i banditi, o il bandito, ne approfittano per mettere a segno il colpo. Notano la borsa e decidono di colpire, oppure sanno cosa c'è all'interno.