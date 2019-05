Forgialluminio compra l'area: 50 assunzioni, nessuna nuova fonderia

di E.S.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONZASO - La Forgialluminio 3 s.r.l. di Pedavena ha acquistato all'asta lo scorso autunno il capannone che per anni è stato della Beton Piave in via Fenadora a Fonzaso ed è pronta a realizzare un nuovo capannone per inserire nuove linee di pressofusione per potenziare la produzione. «Abbiamo incontrato i direttori della Forgialluminio e ci hanno assicurato che non sono interessati ad aprire una fonderia. Messo questo paletto, che per noi era fondamentale, siamo convinti che si tratti di una bella opportunità per...