BELLUNO - Danneggiata la fontana di piazza dei Martiri. Nel fine settimana tra il 6 e 7 maggio ignoti hanno forzato e scassinato l’ingresso del locale tecnico, quindi chiuso le valvole delle pompe e poi ostruito le bocche per il recupero dell’acqua all’interno della vasca. «Un atto di vandalismo – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Franco Roccon -, un gesto inqualificabile ad uno dei simboli della nostra città». La scoperta è stata fatta domenica 7 maggio, sul posto sono arrivati i vigili chiamati dall’assessore e nei giorni successivi è stata sporta denuncia contro ignoti. Nel frattempo la polizia locale sta vagliando i video del sistema di video sorveglianza, nella speranza di raccogliere indizi.

Il raid è presumibilmente avvenuto di notte, nel fine settimana. La porta del locale è stata scassinata per guadagnare l’accesso al suo interno e, una volta dentro, i vandali hanno chiuso le valvole delle due pompe causando il surriscaldamento e quindi lo choc termico dell’impianto. Non soddisfatti, sono intervenuti anche dentro la vasca ostruendo con una bottiglia e con erba i buchi per il recupero dell’acqua, mandando di fatto in tilt le pompe.

«Un gesto triste, perpetrato due giorni dopo l’inaugurazione della fontana – commenta il sindaco, Oscar De Pellegrin -, un’azione che prima di tutto è stata una grande mancanza di rispetto verso chi ha sponsorizzato i lavori e verso i cittadini di Belluno. Siamo amareggiati».