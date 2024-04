CORTINA (BELLUNO) - Solo da pochi anni è riuscita a sbarcare con i suoi supermercati nel Veneto. Ma la campagna a Nordest si è arrestata a Verona e Vicenza. Ora però per Esselunga si aprono le porte di Cortina d’Ampezzo. Sulle tracce dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, il gruppo della grande distribuzione fondato dalla famiglia Caprotti, si prepara ad aprire nella perla delle Dolomiti. Nel centro di Cortina non arriverà il classico supermercato alimentare, bensì un punto vendita affine al primo “Le eccellenze di Esselunga”, aperto nel 2023 a Milano, sull’esperienza dei negozi, nati nel 2019. Avrà dimensioni più contenute e sarà una vetrina di produzioni gastronomiche di qualità, ma potrà anche diventare un luogo di incontro ed aggregazione, una caffetteria per combinare bar e cucina o diventare luogo di lavoro temporaneo.Lo sbarco cortinese è stato certamente avvantaggiato dal fatto che Esselunga è stata una delle prime aziende ad aderire al progetto dei Giochi invernali 2026, uno dei primi sponsor. Il collegamento dal capoluogo lombardo - dove ha sede l’azienda, a Pioltello - alle Dolomiti è stato immediato.Per la sede del nuovo negozio di Cortina si è pensato a via Cesare Battisti, una delle strade nel centro del paese, lungo l’anello che ruota attorno alla passeggiata, che punta diritta sulla chiesa parrocchiale. C’è ormai più di un contatto con, proprietario di immobili lungo la strada, già destinati ad attività commerciali: il negozio di abbigliamento Top Store, aperto da decenni; il vicino Top Bar; una attigua sala giochi, al piano interrato. «Ho avuto una proposta in tal senso, per un accordo: mi è stata formulata la richiesta di spazi idonei - conferma Ghedina – in tutto posso mettere a disposizione una superficie importante, di 500 metri quadrati, che può interessare i promotori di questa nuova attività. Per ora stiamo valutando con attenzione la loro proposta, non c’è ancora nulla di definito. Ci farebbe piacere accogliere Esselunga, uno dei tanti marchi che stanno cercando spazio a Cortina, per esserci, nel periodo delle Olimpiadi. Loro inoltre sono main sponsor del grande eventi sportivo».In quanto ai tempi di apertura del nuovo punto vendita, pare che non saranno brevi: si guarda al 2025, dopo l’adeguamento dei locali. Ci sono già stati sopralluoghi, da parte di responsabili commerciali e progettisti: l’obiettivo è aprire a fine 2024, per essere attivi nel 2025 e presenti nell’inverno dei Giochi 2026, che segnerà la storia di Cortina e dell’azienda.Ghedina alla attività imprenditoriale unisce la passione per la politica, l’amministrazione della cosa pubblica: è stato sindaco di Cortina d’Ampezzo dal 2017 al 2022, con oltre un ventennio di militanza da consigliere comunale e assessore. Oggi siede sui banchi della minoranza.Via Cesare Battisti dove dovrebbe trovare casa Esselunga è una strada ora molto trafficata, poiché ci passano la statale 51 di Alemagna, nella direttrice da nord a sud, dall’Austria al Veneto, e la strada 48 delle Dolomiti. Ci sono progetti Anas, finalizzati ai Giochi 2026, per liberare presto la via dalle auto e soprattutto dai camion, quando saranno pronti due stralci della nuova viabilità, lungo l’asta del torrente Boite, fra i ponti Corona e Crignes, e sotto via delle Guide alpine, sulla riva sinistra del torrente. L’obiettivo della rinnovata mobilità è allargare a via Battisti il passeggio del centro, nell’isola pedonale attuale di corso Italia.