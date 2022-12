Cortina. Disavventura natalizia per due giovani tedeschi, non riescono a terminare l'escursione. Salvati dal soccorso alpino

CORTINA - Una gita natalizia si è trasformata in un incubo per una coppia di giovani tedeschi. Questo pomeriggio un ragazzo e una ragazza si sono avviati sul Sentiero dei Kaiserjäger ma giunti all'altezza dei traversi sotto la cima non erano più in grado di proseguire.

Così hanno chiamato il Rifugio Lagazuoi per ricevere aiuto e il gestore ha contattato il 118. I due non erano feriti ma bagnati e infreddoliti. Sbarcato alla piazzola del Rifugio Averau il personale medico, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato gli escursionisti e li ha recuperati utilizzando un verricello di 10 metri, per poi lasciarli al Rifugio Averau dove pernotteranno.