Quell'amicizia nata da bambini, poi Flavio si trasferisce da Zoldo in Australia. E per rivedere Gabriella dovrà aspettare 53 anni

BELLUNO - Partito decenni fa da Borgo Piave. Un'emigrazione prettamente veneta e che parte da Zoldo , per raggiungere Bassano del Grappa, Belluno città e Adelaide (Australia). È la storia di, che si avrà modo di ascoltare su Radio Abm mercoledì 30 agosto, alle 5.00 e alle 15.30 (ora locale italiana), all'interno della rubrica "Qui Abm". Fabio, nel periodo vissuto a Borgo Piave instaura un rapporto di vera amicizia con sua cugina Gabriella. In tenera età emigra con la sua famiglia in Australia, dove suo padre apre una. Sono passati cinquantatré anni da quell'addio all'Italia. In questo lasco ti tempo Fabio aveva perso tutti i contatti con sua cugina. Il destino ha voluto che in questi giorni di soggiorno a Belluno potesse riabbracciarla. Dai microfoni di Radio Abm si avrà modo di ascoltare direttamente dalla loro voce la gioia e l'emozione del loro incontro, oltre alla loro storia di emigrazione.