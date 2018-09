Si sgretola il monte Cristallo: è crollato l’Ago di Löschner

di Giuditta Bolzonello

Fra il Piz Popena e Punta Michele, nel gruppo del Cristallo, sottogruppo del Popena, non svetta più l’Ago Löschner. L’ardita e sottile punta, che si stagliava nel cielo azzurro di settembre fino a qualche giorno fa visibile da Misurina, ma insisteva sul confine fra Auronzo e Cortina, è crollata. Nessun rumore e nessun clamore: l’Ago Löschner, detto anche Dito di Popena a quota 2939, era una meta di nicchia, una guglia conosciuta solo agli appassionati.IL PANORAMAAd accorgersi che il panorama verso il Popena era cambiato due fedeli escursionisti della zona che nei giorni scorsi hanno risalito un sentiero percorso più e più volte per capirne le condizioni dopo l’erosione delle tante piogge estive. Quando lo sguardo si è alzato lo stupore è stato grande nel non trovare più l’Ago.