Covid, da un giorno all'altro si ritrovano sulla strada. Il "racconto" in una mostra

Ha inaugurato a Sappada, tra le incantevoli vie della borgata vecchia la mostra di Leonardo Mangia “Quattro mesi di lockdown nell’Africa Remota”. il giovane e talentoso fotografo udinese descrive in questa sua esposizione, attraverso i suoi scatti , i quattro mesi che ha trascorso a Lodwar, nel Deserto di Turkana, durante l’emergenza del Coronavirus. La mostra, visitabile fino al 30 settembre, allestita nella cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia è organizzata dalla locale Proloco ed è aperta a tutti. Attraverso le sue foto Leonardo Mangia racconta la quotidianità della vita durante la crisi, una quotidianità che Mangia ha catturato con l'obiettivo della macchina fotografica concentrandosi soprattutto sulle difficoltà che ogni giorno uomini, donne e bambini devono superare per sopravvivere. Questi ultimi hanno un ruolo centrale nell'esposizione in quanto sono state le prime vittime indirette del Coronavirus. Molti di loro, a seguito della chiusura delle scuole e degli orfanotrofi, si sono ritrovati sulla strada da un giorno all'altro. Ultimo aggiornamento: 08:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA