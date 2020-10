Frena il contagio in Comelico, dove nei giorni scorsi si sono registrati casi positivi al Covid19 a due cifre. Le ultime ventiquattro ore di attività laboratoristica non hanno infatti evidenziato alcuna nuova positività relativa al tampone standard, in riferimento al focolaio del Comelico.

Tuttavia sono state registrate cinque nuove positività relative ad anziani della casa di riposo di Cortina. Come conferma il sindaco, Gianpietro Ghedina, gli ospiti sono stati trasferiti, per precauzione, al reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino, dove attualmente sono ricoverate undici persone. «Sono stati eseguiti i pretamponi a ospiti e personale – afferma il primo cittadino –. Attendiamo la refertazione. Qualora l’esito fosse positivo, si tratterebbe di un piccolo focolaio interno che sarà gestito al meglio, con tutte le precauzioni del caso, seguendo tutte le misure previste dal protocollo e concordate con l’Usl. La gestione della situazione è sotto controllo». Oltre agli ospiti, tamponi di controllo sono stati eseguiti anche al personale. I risultati determineranno eventuali ulteriori interventi di isolamento dei soggetti positivi.

IN COMELICO

Intanto oggi la ricorrenza della Madonna del Rosario, come da tradizione in programma a Santo Stefano la prima domenica di ottobre, registrerà soltanto la celebrazione della messa solenne delle 10.30 e la benedizione dei coscritti diciottenni. A differenza di quanto accaduto durante la scorsa estate a Costalissoio e a Campolongo, niente processione invece lungo le strade principali del paese, con la statua mariana portata a spalle. Per precauzione, su indicazione del Consiglio pastorale e dell’autorità civile, il corteo non avrà, dunque, luogo.

TAMPONI DRIVE IN

Nel pomeriggio di ieri si è svolta, inoltre, una sessione aggiuntiva di tamponi al drive-in di Tai di Cadore finalizzata ai numerosi controlli dei contatti dell’ampia casistica di positivi registrata venerdì. L’attività proseguirà per l’intera giornata odierna. Pur con orario ridotto per l’allerta maltempo, i drive-in tampone di Belluno e di Feltre hanno eseguito ieri mattina, rispettivamente, 87 e 73 tamponi. Cambio di logistica per il drive-in di Belluno, che da domani, lunedì 5 ottobre, opererà nella nuova sede di via Meassa-Sagrogna (strada provinciale sinistra Piave tra Belluno-Col Cavalier e Ponte nelle Alpi), con accesso libero dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni, al fine di alleggerire la viabilità interna ed esterna ospedaliera. L’Ulss n.1 Dolomiti ricorda l’attività drive-in con accesso diretto per soggetti sintomatici frequentanti la scuola e rientri dall’estero: a Belluno tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, Feltre tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, Caprile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, Tai di Cadore, il martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA