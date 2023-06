CORTINA D'AMPEZZO - Il mercato degli immobili di lusso sulle Dolomiti vede una forte crescita della domanda. E Cortina è in prima linea, dove l'effetto Olimpiadi si fa sentire. Negli ultimi anni, con un incremento che si impenna sino al 73%, dal 2019 alla fine del 2022.

La crescita è del 10% soltanto nell'ultimo anno

Da questo aumento della richiesta non deriverebbe però, sinora, un incremento dei prezzi. È uno dei dati più significativi che emergono dal nuovo osservatorio del mercato residenziale del lusso in Italia, elaborato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo Immobiliare.it in collaborazione con Luxuryestate.com, un portale internazionale leader nel settore.



Dolomiti, case in vendita a Cortina



Il dettagliato documento, di 77 pagine, esamina città e regioni italiane, in aree di prestigio, con studi effettuati sul campione di immobili che il gruppo tratta. Esaminate città come Milano, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino, e poi Versilia, Riviera Romagnola, laghi di Como e Garda, Costa Smeralda, Sicilia Orientale, terre di Bari e Dolomiti. Per la montagna si guarda a diverse destinazioni, le venete Cortina e San Vito di Cadore; San Martino di Castrozza e Canazei in Trentino; in Alto Adige Villabassa a Valdaora, Bressanone, Selva di Val Gardena, Nova Levante e l'altopiano del Renon.



Mercato immobiliare sulle Dolomiti



La sintesi di mercato per le Dolomiti dice che lo stock degli immobili di lusso, nel secondo semestre 2021, era arrivato a registrare un aumento del 10% rispetto al 2019. Però a fine 2022 i volumi di offerta si sono ridimensionati, tornando al 2019. «Negli ultimi anni si evidenzia una perdita di peso delle ville, in confronto agli appartamenti, aumentati sino a 7 punti percentuali». «I dati provenienti dall'offerta indicano un mercato del lusso in contrazione: il valore degli immobili offerti è diminuito dell'11% rispetto a inizio 2019, e addirittura del 14% rispetto a fine 2021», è la sorprendente risultanza dell'analisi.

Prezzi delle case



Un esempio riportato dall'osservatorio, di un appartamento a Cortina, indica un prezzo a metro quadro che varia da 11.800 a 13.400 euro, per cui si possono spendere quasi due milioni di euro per un alloggio di 140 metri quadri. Cortina ha una situazione particolare: non si costruisce più il nuovo, dagli anni Settanta, quando il piano regolatore fermò il boom edilizio delle Olimpiadi 1956, per cui si lavora quasi esclusivamente nella ristrutturazione e ammodernamento di vecchie abitazioni.

Case da ristrutturare a Cortina



«È vero che il mercato immobiliare di Cortina offre tante case datate, da rifare, ma per i prezzi la forbice è più ampia: variano da 11mila euro al metro quadro sino a 17mila, abbiamo venduto anche a 19mila dice Barbara Alberti, dell'agenzia JB Cortina sarebbero molto richieste le ville, ma di dimensioni contenute, in modo da creare un'abitazione più gestibile: diciamo da 200 a 400 metri quadri. Invece a Cortina le vecchie dimore sono più ampie, almeno 600 o 700 metri quadri. Quelle è difficile piazzarle, richiedono investimenti di una dozzina di milioni, più il costo per sistemarle. In quanto all'offerta di appartamenti, si è drasticamente ridotta, per l'esplosione della richiesta, dopo l'assegnazione delle Olimpiadi 2026. Se cinque anni fa c'erano 500 case sul mercato, oggi sono 50, un decimo. Quindi i prezzi salgono».



Effetto Olimpiadi



Mauro Pesavento è titolare di una delle agenzie immobiliari storiche di Cortina: «Il mercato va bene, c'è richiesta di case già messe a posto, c'è poca voglia di seguire i lavori di ammodernamento. Le imprese edili hanno lavoro, i prezzi stanno crescendo, complice la "bolla olimpica". Credo possa rivelarsi davvero tale, una bolla, destinata a una rapida contrazione, appena passato il grande evento. Oltre alla vendita, crescono gli affitti: c'è molto interesse, molta richiesta di belle case. Oggi però è difficile lavorare: gli operatori in paese sono una cinquantina, ma moltissimi altri vendono case a Cortina utilizzando soltanto il web, con proposte online. E molti proprietari si arrangiano, con propri annunci sui portali specializzati».