Da domani si scia a Cortina: la stagione della neve inizia con tre settimane di anticipo

CORTINA - Cortina apre anzitempo la stagione dello sci sulle Dolomiti. Domani 7 novembre si comincia con la seggiovia del Col Gallina, al passo Falzarego. Quell’area sciistica, a confine fra la conca d’Ampezzo, l’Alto Agordino e la Val Badia, propone dunque anche quest’anno un avvio da record, agevolato dalle favorevoli condizioni climatiche, con un anticipo di tre settimane sulla data del 27 novembre, fissata dal grande carosello Dolomiti Superski per l’inizio ufficiale della stagione dello sci. Un mese fa al Falzarego iniziarono a sparare i cannoni dell’innevamento artificiale, con i primi freddi dell’autunno, ma quelle condizioni ottimali non sono proseguite per tutto il periodo. Alberto Dimai, presidente della società di impianti a fune Ista di Cortina, che gestisce anche quella seggiovia, oltre a quelle di Socrepes, Pocol e Tofana, precisa: «Abbiamo sfruttato tutte le notti in cui c’è stato freddo a sufficienza, per produrre neve programmata. Negli ultimi giorni è venuta anche la neve naturale, alcune decine di centimetri, così abbiamo potuto allestire un buon tracciato, per dare risposta alle numerose richieste, ai tanti appassionati che ci stanno tempestando di telefonate. Così ora siamo felici di comunicare che domenica 7 torniamo ad accogliere gli sciatori, al Col Gallina. Che la stagione della rinascita abbia inizio».

LE CONDIZIONI

Per allestire un tracciato servono almeno 30 centimetri di neve, meglio se sono 40, così che i cingoli dei mezzi battipista non raggiungono il terreno gelato. Sui dettagli delle prime giornate di attività, Dimai aggiunge: «La seggiovia sarà aperta ogni giorno, dalle 8.30 alle 16.30. Come accade spesso, in avvio di stagione, per i primi giorni non sarà pronta tutta la pista del Col Gallina, ma solamente il tracciato ovest, verso il passo Falzarego». Lassù in montagna il paesaggio è invernale. C’è neve al suolo oltre 1.900 metri di altitudine, a garantire un’immagine da favola, ma non per tutti: «Alla seggiovia si accede solamente con il green pass, da esibire alla cassa, prima di ottenere il rilascio dell’abbonamento, giornaliero o mattutino – precisa il presidente Dimai – ed è necessario tenere la mascherina sul volto, per arrivare all’impianto e per salire sui seggiolini. Naturalmente non si deve tenere quando si scia. Abbiamo deciso di adottare queste linee guida, visto che non ci sono ancora disposizioni precise». Si potrà acquistare lo skipass direttamente alla cassa dell’impianto; invece le prevendite dell’abbonamento stagionale inizieranno venerdì 12 novembre. Ieri sera la società Ista ha attivato anche i generatori di neve programmata sulla Tofana, per una prima verifica del funzionamento, più che per la produzione vera e propria: l’intenzione è di approfittare delle basse temperature, le prossime notti, per cominciare ad allestire i tracciati anche sulle piste che sono state teatro dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021, lo scorso mese di febbraio. Intanto si lavora anche in altri comprensori sciistici della conca d’Ampezzo, sul monte Faloria, per riuscire ad accogliere gli appassionati. Tutto dovrà essere rodato per la fine del mese, in modo da girare al meglio per la Fashion Week, che quest’anno non si limita ad una fine di settimana, ma riempirà il lungo periodo dal 4 al 12 dicembre di eventi mondani, sportivi, culturali.