Cortina si risveglia imbiancata da 10 centimetri di neve fresca

CORTINA D'AMPEZZO - Risveglio con la neve a Cortina d'Ampezzo, imbiancata da 10 centimetri di neve, oggi 5 novembre 2023. Per la località dolomitica si tratta della prima nevicata in centro città. I fiocchi sono caduti in tutta l'area del Bellunese con un picco ad Alleghe-Zoldo di 37 centimetri. Apporti consistenti di neve fresca anche a Misurina, sul Passo Falzarego, ad Arabba e a Falcade e in generale in tutte le località sopra i 1.200 metri di quota.