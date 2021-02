Italia a secco di medaglie, l'ultima speranza riposta nel gigante donne. Occhi puntati su Bassino e Brignone

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - In queste ultime stagioni lo sci azzurro è stato soprattutto dominato dall'Italia jet, dai velocisti. Ma, con la drammatica forzata assenza di Sofia Goggia e con Dominik Paris che non è riuscito ad agguantare il podio - l'Italia jet proprio a questi Mondiali casalinghi di Cortina è rimasta a secco dopo le gare veloci. Ma prima di vestire il lutto e di parlare di Mondiali maledetti si può ancora molto ragionevolmente credere che almeno una medaglia di metallo prezioso l'Italia riuscirà a vincerla con il gigante donne.

Mentre nello slalom speciale donne e negli slalom uomini, visti i risultati stagionali, le possibilità di medaglie per l'Italia sono ai minimi termini , ben diversamente vanno le cose per il gigante donne. Il tutto grazie soprattutto alla minuta piemontese Marta Bassino che ha vinto ben quattro delle sei gare stagionali e domina la classifica generale. E con lei c'è anche Federica Brignone, anche lei gigantista eccellente. Inoltre sinora i Mondali di Cortina mai hanno portato sul gradino più alto del podio vincitori a caso ma hanno confermato l'andamento stagionale: dovrebbe così ragionevolmente - e con l'auspicio azzurro - succedere anche nel gigante donne in programma giovedì 18 febbraio. Poi ci saranno le combinate, la gara per nazioni e la nuova disciplina del parallelo: tutte gare che per l'Italia saranno una lotteria in cui può succedere di tutto.

Ultimo aggiornamento: 14:40

