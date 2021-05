CORTINA D'AMPEZZO - Una cinquantina di operai, arrivati stamattina dal Bresciano, hanno protestato davanti all'hotel Tre Croci di Cortina per chiedere di essere pagati. L'albergo, ultimato per i Mondiali di sci, era stato ristrutturato da una cordata di imprese. I lavoratori da novembre non hanno più ricevuto lo stipendio. La denuncia arriva anche da sindacati: «Nella Cortina dei forti investimenti chi lavora non viene pagato»: