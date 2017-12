La corsa dei Babbo Natale a Pedavena /Domenica 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDAVENA - (e.s.) Una camminata divertente in costume da Babbo Natale lungo le vie del comune di Pedavena. Domani, dalle 10, andrà in scena la nona- organizzata dalla Pro loco di Pedavena presieduta da Elvio Cecchet - che quest'anno sarà abbinata alla prima edizione del Trofeo Birra Dolomiti. I partecipanti avranno a disposizione unda percorrere rigorosamente. Sia la partenza che l'arrivo sono fissati di fronte alla birreria Pedavena. Lepotranno essere effettuate ancora fino ad oggi al costo di 14 euro con kit di babbo natale incluso e 7 euro per chi ha già il costume. Sarà possibile iscriversi anche domani prima della manifestazione al costo di 17 euro con kit e 11 senza. Ricchi i premi in palio e 5 weekend romantici a estrazione. Per informazioni contattare la Pro loco Pedavena: telefono 0439301943, indirizzo mail prolocopedavena@libero.it, sito internet www.prolocopedavena.it o nella pagina facebook Pro Loco Pedavena.