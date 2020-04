Ha rotto il suo salvadanaio e ha consegnato i risparmi agli alpini. Il gesto del piccolo Mattia di 8 anni ha commosso il Nucleo di Belluno della Protezione civile Ana. La notifica della donazione è arrivata inaspettata, qualche giorno fa, alla sede degli alpini e ha subito portato una ventata di gioia e qualche sorriso alle penne nere impegnate nell’emergenza sanitaria in corso.

Il bambino ha rinunciato a parte dei propri risparmi, probabilmente raccolti dai genitori, dai nonni e dagli zii in occasione di feste e compleanni per donarli a chi, secondo lui, aveva più bisogno. In queste settimane si susseguono i contributi dei cittadini a favore delle associazioni e del sistema sanitario come forma di ringraziamento al lavoro svolto e per contribuire all’acquisto di igienizzanti e mascherine, ma questa è tutta speciale proprio perchè arriva da un piccolo cittadino sensibile al momento che sta vivendo il suo territorio.

«Un dono che riempie di gioia noi volontari – fanno sapere dal Nucleo – e che ci da la consapevolezza di poter credere nelle nuove generazioni. In questo momento di incertezza e paura i piccoli gesti ci allargano i cuori e ci rendono evidente come la solidarietà non abbia età».

Non si conosce il valore della somma donata, ma d’altra parte non è il particolare più importante di questa storia che ha sollevato il morale e rinfrancato lo spirito dei volontari stanchi dal servizio delle ultime settimane. Sì perchè da oltre cinquanta giorni il Nucleo di Belluno della Protezione Civile Ana ha i propri volontari in servizio al San Martino, alcuni impegnati nella segreteria all’interno dell’unità di crisi, altri in pre triage all’ingresso dell’ospedale e al Pronto soccorso a smistare i pazienti e un gruppo all’esterno del laboratorio analisi © RIPRODUZIONE RISERVATA