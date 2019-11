La scelta di Simone: ​«Vivo tra le Dolomiti con le mie galline, le api e gli ortaggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - «Vivo tra le Dolomiti con le mie galline, le api e gli ortaggi. Vorrei raccontarvi la passione e l'amore per la mia vita contadina. Stay in campagna». Sono le parole inserite nel profilo Facebook Il contadino Simo, giovane agricoltore bellunese che da Sospirolo grazie ai social coinvolge follower da ogni parte d'Italia nelle sue attività quotidiane. All'anagrafe, è un nuovo talento della campagna. Secondo Coldiretti, che ha tracciato l'identikit dell'agricoltoreoltre al diploma o alla laurea anche in altre discipline, le nuove generazioni sviluppano sogni imprenditoriali legati alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, applicando tecnologie avanzate ma conservando gran parte della tradizione.