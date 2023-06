Non ce l’ha fatta la giovane cerva che era caduta nel canale scolmatore dell’Enel ad Anzù: eppure i Vigili del fuoco usciti con un’autopompa e un’autoscala e con personale del Soccorso fluviale erano riusciti a raggiungerla, agganciarla ed estrarla dall’acqua ancora viva dopo una serie di manovre complicate dalla posizione in cui si trovava l’animale a ridosso della griglia di metallo, impaurita e stremata dallo sforzo per cercare di risalire. I pompieri l’hanno adagiata sulla sponda e il veterinario ha cercato di strapparla alla morte, tutto inutile, ma dopo un po’ il suo cuore si è fermato. Resta da capire come l’animale abbia fatto a cadere, in molti tratti il canale è recintato, ma non è escluso che nel punto in cui nasce, a Busche, possa essere scivolato per poi venir trascinato dalla corrente fino alla griglia metallica finale dove l’hanno trovata i pompieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA