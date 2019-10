Il piccolo Carlo muore a un mese: fatale una malattia genetica

di Alessandro Tibolla

Ha lottato con tutte le sue forze, Carlo però non ce l’ha fatta, la malattia rara che lo aveva colpito lo ha sopraffatto e se ne è andato a solo un mese di vita. Trenta giorni vissuti con mamma, animatrice della casa di riposo di Castelfranco Veneto originaria di Vallà di Rise Pio X e papà Bruno Zatta feltrino doc attuale caposala della stessa struttura per anziati castellana, sempre vicini. Carlo era affetto da una malattia genetica rara che non è stata ancora diagnosticata con precisione.DOPO IL PARTOCarlo, che sarebbe stato residente con la famiglia ad Altivole, era nato il 7 settembre scorso all’ospedale di Montebelluna. Già dai primi giorni però e dopo le visite mediche il piccolo era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Ca’Foncello di Treviso dove giovedì scorso è spirato. Per annunciare la morte del piccolo, mamma e papà hanno fatto affiggere una epigrafe azzurra con il calco dei piedini impresso. Una scelta non casuale quella di metterli sull’annuncio funebre visto che i genitori hanno scritto «Non c’è piede tanto piccolo da non lasciare un’impronta su questa terra».