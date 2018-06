CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANALE D'AGORDO - Ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per dieci metri. La morte è arrivata sul colpo per Giuseppe de Ventura, 71 anni, originario di Bolzano, residente al civico 42 della frazione canalina di Fregona. Il dramma si è consumato verso le 14.30, quando Beppe, così viene chiamato in paese, era salito al piano di sopra della propria abitazione per fare dei lavoretti di manutenzione all'immobile. Si trovava sul balcone, fuori dalla mansarda, quando forse una perdita di equilibrio o forse...