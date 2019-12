Recuperante avvista cadavere nel bosco, s'indaga sulle persone scomparse

FELTRE - Il Soccorso alpino di Feltre (Belluno) ha recuperato oggi pomeriggio alle 16 i resti di un corpo, rinvenuti casualmente da un appassionato di residui bellici in un anfratto nei pressi di vecchi ruderi, in zona Casoni Rech.



L'allerta ai soccorritori è avvenuto da parte del 118 intorno alle 4 del pomeriggio di oggi, 23 dicembre, su richiesta dei carabinieri. Una squadra del Cnsas ha raggiunto assieme ai militari il luogo indicato, distante una sessantina di metri da un sentiero e, dopo aver ricomposto e imbarellato la salma, ha provveduto a trasportarla fino alla strada, per poi trasferirla all'obitorio. Si tratterebbe di Attilio Beghetto, 47enne di Tombolo, scomparso oltre un anno fa. Ma solo l'esame del Dna potrà dare certezze.

