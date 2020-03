Un nuovo decesso, ma rallentano i contagi

BELLUNO - Il bollettino di oggi, 31 marzo, purtroppo ha registrato un nuovo morto: una 86enne di Belluno deceduta in ospedale, dopo il contagio in casa di Riposo. Sono 441 i tamponi positivi, in aumento di 16 “positivi” rispetto al giorno prima (poco più del 3%), ma sono 409 i bellunesi positivi (al dato dei tamponi va sottratto quellodei decessi e dei guariti). I decessi sono una ventina: ad oggi sono 15 in ospedale (ma vanno sottratti i trevigiani e si arriva a 11), 5 nelle case di riposo. Ci sono poi oltre 1250 persone in isolamento fiduciario e sono stati fatti 6229 tamponi, dall’inizio dell’emergenza. Aumentano anche i contagi tra il personale: 55 sanitari positivi. La mappa del contagio vede come "zone rosse" Belluno, Cortina e Alpago. Poi Feltre con una ventina di casi e tutti gli altricomuni con poche unita'. © RIPRODUZIONE RISERVATA