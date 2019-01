«Quella strada non è sicura»: investiti il figlio e l'amichetta

di Alessia Trentin

BELLUNO - Alla fine è successo. La provinciale di Levego ha rischiato una vittima. Non un'automobilista, ma un pedone. Due per la precisione. Mercoledì sera attorno alle 18 due minorenni sono stati investiti da un furgone, nei pressi della fontana, lungo la strada provinciale. Un tratto buio e senza marciapiede, unica via per la fermata del bus, segnalato diverse volte a chi di competenza dai residenti. Richieste di messa in sicurezza che però sono rimaste inascoltate e, dopo l'investimento, sale la rabbia. I due giovani stavano andando alla fermata dell'autobus, camminando a bordo strada, l'unico posto sicuro possibile, quando un mezzo proveniente dalla loro stessa direzione, ha urtato da dietro il primo, un diciassettenne di nome Alessandro, e poi ha quasi travolto l'amica 16enne che era davanti a lui. Alessandro se l'è cavata con una botta al gomito, la ragazza ha riportato la frattura dell'omero,