Milano-Cortina, Bach: «L'Italia ha l'occasione di mostrare il meglio di sé»

«I Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 saranno una fantastica opportunità per mettere in mostra il meglio che l'Italia ha da offrire». Lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach durante l'apertura del Festival dello Sport della Gazzetta dello Sport al Piccolo Teatro di Milano. «In questo periodo di grande incertezza, la situazione si ripercuote su tutto il mondo, anche sportivo - ha aggiunto -. Questa occasione mi dà anche l'occasione per esprmiere la mia ammirazione per come l'Italia ha fatto fronte alla pandemia e per il ruolo importante che gli atleti italiani hanno avuto durante l'emergenza. La famiglia olimpica italiana, sotto l'ottima guida del mio amico Giovanni Malagò, ha un posto speciale nel cuore mio e del Cio: siamo impaziente di scrivere insieme un nuovo capitolo della vostra grande storia sportiva con i Giochi 2026».

Ultimo aggiornamento: 14:16

