In autostrada A27 con l'auto carica di droga, 44enne arrestato

BELLUNO - In autostrada con l'auto carica di droga, arrestato. L'uomo, un 44enne, è stato arrestato dalla polizia di Belluno per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti di vario genere, per un valore di circa 5mila euro. L'indagato è stato fermato nel corso di un controllo stradale sull'autostrada A27, mentre procedeva a bordo di un'auto di grossa cilindrata a velocità particolarmente elevata. La droga era occultata fra varie borse contenenti generi alimentari. La polizia ha denunciato per lo stesso reato anche la compagna 61enne, che si trovava con lui sull'automobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA