AURONZO - Si era fermato per rinfrescarsi e bere qualcosa, ma dopo aver parcheggiato non ha avuto nemmeno il tempo di entrare nel locale che la sua auto era già nel lago. Lui, un giovane turista milanese, assicura: «Avevo inserito il freno a mano». E diventa un mistero l'ennesimo "tuffo" nello specchio di Misurina di una vettura. Non è la prima volta che accade infatti: questi episodi si ripetono ciclicamente. Fortunatamente anche questa volta non ci sono feriti o persone coinvolte, ma tanti danni: la macchina, una Alfa 147 grigia, si è completamente riempita d'acqua ed è da buttare.



L'intervento

Erano le 18.40 di ieri quando l'uomo ha parcheggiato la sua vettura in un piazzale all'inizio del lago di Misurina, per andare a bere un caffè. La zona è quella fra Bonel e l'Alpenrose, dove c'è una leggera discesa al lago. Inspiegabilmente, forse per il mal funzionamento del freno a mano, l'auto si è messa in movimento autonomamente e dopo aver percorso 8 metri è finita al centro dello specchio d'acqua. Quando il turista è tornato non ha potuto fare altro che chiedere aiuto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati prontamente dal distaccamento di Cortina con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). I pompieri anno agganciato l'auto, che è stata recuperata e riportata in strada. Nell'abitacolo, come detto, fortunatamente non c'erano persone ma c'erano tutti gli effetti personali del turista. Abiti e altro: tutto è andato perduto. Persa sembrerebbe anche l'auto. Il giovane ha spiegato ai vigili del fuoco di aver inserito il freno a mano prima di scendere e di non capire cosa possa essere accaduto.

I precedenti

L'ultimo caso di automobile nel lago risale allo scorso inverno quando una Focus station wagon grigio metallizzato era finita nello specchio d'acqua ghiacciato di Misurina, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo. Anche in quel caso provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che con le manovre ripetute ieri erano riusciti a recuperare la vettura. Ma è da anni che si ripetono questi fatti: andando indietro al 2000 i vigili del fuoco e i sommozzatori di Venezia recuperarono la vettura di un turista straniero, per cause che non si conoscono, era scivolata nelle acque del lago, anche in quel caso fortunatamente senza persone a bordo. Nel 2011 era toccato a un automobilista feltrino: la sua Fiat Punto era scivolata nelle acque del lago di Misurina, dopo che lui l'aveva parcheggiata senza tirare il freno a mano in un punto con una leggera pendenza.