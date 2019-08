Acqua torbida dai rubinetti di Tambre dopo le piogge: ma non è inquinata

di Olivia Bonetti

TAMBRE - Da quasi una settimana l'acqua che esce dai rubinetti di Tambre è torbida. L'emergenza è scattata mercoledì 7 agosto, dopo la pioggia torrenziale del giorno prima. Da allora c'è stata una prima analisi da parte della Usl, che tuttora sconsiglia come da nota diffusa mercoledì di astenersi, in via cautelativa, dall'utilizzo per scopi alimentari. Lunedì 12 ci sarà un secondo campionamento e verrà ripetuto il controllo analitico per «attestarne l'idoneo utilizzo». Intanto le bottiglie di acqua naturale nei negozi sono andate a ruba, e al momento non è in programma la richiesta di autobotte in supporto dai vigili del fuoco.



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO