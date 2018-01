© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belluno - L'anno nuovo inizia sotto un fitta nevicata per l'intera provincia dolomitica. Finite le grande feste, già dal primo pomeriggio, è iniziato il rientro di molti turisti. La statale di Alemagna, ma anche la Carnica e l'Agordina, hanno registrato le prime difficoltà di automobilisti spesso impreparati per affrontare le strade innevate. La situazione peggiore viene registrata tra Valle di Cadore e il bivio di Tai di Cadore sulla 51. Traffico rallentato, dovuto anche alle auto ferme a bordo strada per montare le catene. Attivato il piano di sicurezza voluto dalla prefettura per evitare gli ingorghi dei giorni scorsi.