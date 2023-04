COLLE SANTA LUCIA - « Per essere a pieno regime in termini di personale il mio rifugio, nella bella stagione, necessita di sedici persone. Ma dopo mille richieste sparse in giro ne ho trovate solo nove. E direi che qua mi fermo. Inutile andare avanti in una ricerca vana. Necessariamente dovrò ricalibrare al ribasso orari di apertura e spazi a disposizione del pubblico. Mi piange il cuore ma non ho alternative » . È uno sfogo aspro quello di Igor Valleferro, titolare del Berghotel Passo Giau. Sull’omonimo valico, considerato tra i più belli di quelli dolomitici, in estate la gente arriva a frotte. E il lavoro non manca. « Ma se non si ha uno staff adeguato - sottolinea - necessariamente va ridotto il ventaglio dell’offerta di servizi » . E così la sofferta decisione di ridurre gli orari di apertura del bar e tenere chiusi alcuni degli spazi in modo che meno persone necessitino il servizio.

LA SITUAZIONE

Un problema, quello della carenza di figure professionali nel settore turistico, che ha preso piede già da qualche tempo e che ora si sta manifestando in tutta la sua gravità. « Trovare camerieri, inservienti per le pulizie, baristi e addetti alla cucina è diventato un terno al lotto - afferma Valleferro - . Lo sto provando sulla mia pelle tant’è che i prossimi mesi dovremo necessariamente ridimensionarci. Per far fronte all’emergenza personale sto valutando ad esempio la possibilità di acquistare uno di quei pannelli, tipici di varie catene di ristorazione, tramite i quali i clienti fanno l’ordine e pagano. In questo modo “taglierei” definitivamente un ruolo, e cioè quello del cassiere. Certo, vuoi mettere il contatto con la persona che ti accoglie con un sorriso e ti dà qualche consiglio sul menu o sulle proposte del giorno? Ancora, sto pensando di tenere chiusi degli spazi a disposizione della clientela e di ridurre le ore di apertura del bar-ristorante facendole avvicinare il più possibile alle tradizionali otto di negozi e uffici » . A mali estremi, estremi rimedi.

L’ANALISI

« A monte di questa difficoltà - fa il punto l’imprenditore - ci sono varie cause. Qua in Agordino c’è l’abitudine di attribuire grossa responsabilità alla Luxottica che nei suoi reparti assorbe una gran quantità di “manodopera” svuotando bar e cucine. Senza voler ovviamente accusare la multinazionale, che tanto del bene ha fatto a questo territorio, penso che i giovani preferiscano sempre più i reparti produttivi dove non è richiesta alcuna competenza e dove si può godere dei weekend liberi piuttosto di un locale dove invece c’è la necessità di conoscere le lingue straniere, di possedere delle conoscenze merceologiche e di avere empatia con i clienti nonché di trascorrere i sabati e le domeniche a lavorare ancor più » . E poi c’è la questione vitto-alloggio. « Chi è disposto a fare le stagioni - dice - chiede sempre più spesso, oltre al vitto, anche l’alloggio. Un’istanza non sempre esaudibile. Nel nostro caso, ad esempio, delle 10 camere che abbiamo 3-4 le mettiamo a disposizione del personale a uso singolo. Per invogliarlo a venire da noi e per farlo stare bene. Certo, ciò riduce la capacità ricettiva dell’attività. Ma, a questo punto, il gioco vale la candela » .

LA PROBLEMATICA GENERALE