Acc, sale la rabbia. I lavoratori occupano il municipio ad oltranza

MEL - Pochi minuti prima delle 15 di oggi un gruppo di operai di Acc, assieme ai loro rappresentanti sindacali, ha avviato l'occupazione del municipio di Mel di Borgo Valbelluna.

«Non ce ne andiamo fino a quando non arriveranno le risposte che stiamo aspettando da troppo tempo» hanno spiegato i rappresentanti dei 300 lavoratori che da questo mese vedono il loro stipendio a rischio.

Acc si trova in regime di Prodi bis (legge fallimentare) e ha diritto ad accedere ai fondi garantiti dallo Stato, Acc ha anche valutato la strada dei fondi concessi alle aziende in crisi per la pandemia. Ma al momento nessun istituto di credito ha dato la propria disponibilità. Circostanza che, proprio alla luce della garanzia dello Stato, evidenzia una falla in questo tipo di soluzione.

La stessa azienda è racchiusa nel perimetro di Italcomp il progetto di rilancio, a maggioranza statale, che prevede la fusione con l'Ex Embraco di Riva presso Chieri. Un piano, presentato dall'ex sottosegretario Todde che è bloccato a Bruxelles. La Commissione europea chiede infatti maggiori garanzie per concedere all'Italia la possibilità di intervenire direttamente nel progetto.

In mezzo ci sono loro: i lavoratori che oggi hanno deciso di incrociare le braccia e di trasferire il quartiere generale della protesta all'interno del municipio di Borgo Valbelluna, fino a quando il Mise non deciderà di ascoltarli.

