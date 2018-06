di Nicole Cavazzuti

Brasiliana di origini tedesche, classe 1986, Veridiana Mallmann a 20 anni aveva già girato il mondo come modella e a 22 diventava popolare come velina bionda di Striscia La Notizia accanto a Melissa Satta (al posto della connazionale Thais Souza Wiggers, incinta di Teo Mammucari). Correva il 2008. Da allora, Isola dei Famosi a parte, di Veridiana in tv si sono perse le tracce.Noi la incontriamo al party di lancio del corner del marchio Firesign aperto nella palestra Magneto Wellness a Milano. Ha 32 anni, è bellissima ed è un’imprenditrice appagata e serena.«Non lavoro più nel mondo dello spettacolo, ma continuo a vivere a Milano! Nel 2014 ho sposato Simone Giancola e con lui ho lanciato una linea di autoabbronzanti di nuova generazione, assolutamente innovativi e dall’effetto naturale.«Lo ammetto: quando vedo Striscia la Notizia mi emoziono. Detto questo, no. Non mi manca. Il mondo dello spettacolo non dà certezze, mentre la mia azienda di autoabbronzanti rappresenta un'attività stabile».«Non ho cambiato idea, ma per ora preferiamo dedicarci alla coppia e alla nostra azienda».«Per magliette, camice e canottiere bianche! Ne ho tantissime, di tutti i tipi».