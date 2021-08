Tom Ford, i 60 anni del genio eclettico: in arrivo la seconda edizione della sua biografia

Le star lo adorano, la critica lo acclama. Stilista, regista, sceneggiatore e presidente del Cfda, la camera della moda americana, Tom Ford una ne pensa e cento ne fa. L'eclettico stilista statunitense compie 60 anni il 27 agosto prossimo e ha già annunciato per novembre l'uscita di 'Tom Ford 002', la seconda edizione della sua biografia, edita da Rizzoli, che ripercorre la sua parabola ascendente nel fashion system. Classe 1961, Thomas Carlyle Ford nasce ad Austin, Texas, per poi trasferirsi a 11 anni con la famiglia a Santa Fe. Dopo il diploma nel 1979, a 17 anni si trasferisce a New York, dove, oltre a studiare alla Parsons School of Design, studia storia dell'arte alla New York University. Sono gli anni dello Studio 54, in cui conosce Andy Warhol, e si lascia ispirare dai personaggi che frequentano il club per i suoi bozzetti.

Prima dell'ultimo anno alla Parsons, lavora a Parigi come stagista da Chloé, quindi si laurea nel 1986 in architettura. La svolta arriva nel 1988, quando viene nominato direttore del design da Perry Ellis sotto la supervisione di un altro guru della moda, Marc Jacobs. Gli anni '90 lo consacrano definitivamente a dio del fashion system grazie alla guida creativa di Gucci che trasforma radicalmente, dandogli nuovo lustro. Il debutto avviene per la primavera/estate '95 ed è memorabile, tanto da passare alla storia come 'l'era Tom Ford': le camicie sbottonate, i richiami neanche troppo velati al sesso, i pantaloni in velluto a vita bassa, i microtop e gli abiti cut-out. La provocazione diventa la sua firma, Gucci è sinonimo di sexy e il brand viene proiettato nel gotha della moda internazionale in una manciata di stagioni.

Nel 2000 Tom Ford assume anche l'incarico di creative director da Yves Saint Laurent, dopo che l'etichetta entra a far parte del gruppo Gucci. Ma quattro anni dice addio al gruppo Gucci, «con grande tristezza» come afferma allora Ford, sicuro però, di aver lasciato «uno dei più forti team del settore». Con Domenico De Sole crea l'etichetta che porta il suo nome, conquistando le star di Hollywood. Da Julianne Moore (sua amica e musa) a Beyoncé, passando per Angelina Jolie, Lady Gaga e Jennifer Lopez, tutte lo cercano e tutte lo vogliono. La sua creatività non si limita tuttavia alla moda.

Dalle passerelle, Tom Ford passa presto al grande schermo, firmando 'A single man', pellicola tratta dal romanzo di Christopher Isherwood con Colin Firth e Julianne Moore, candidato al premio Oscar. Lo stilista conquista anche i critici più feroci e a Venezia Colin Firth vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Il secondo lungometraggio 'Animali Notturnì esce sei anni dopo e replica il successo del primo film. Basato sul romanzo del 1993 di Austin Wright 'Tony & Susan', è stato presentato in concorso alla 73esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vincendo il Gran premio della giuria. Sentimentalmente Tom Ford è legato dal 1986 al giornalista inglese Richard Buckley e nel 2012 la coppia ha annunciato la nascita del primo figlio, Alexander John Buckley Ford. Due anni fa, l'ennesimo traguardo raggiunto, con la nomina al posto di Diane Von Furstenberg di presidente del Cfda, il Consiglio dei designer di moda americani.