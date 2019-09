di Laura Bolasco

Ci è stato detto che sono troppe, che non dovremmo più comprarne e che si può vivere benissimo (garantiscono) possedendone solo un paio. Eppure Carrie Bradshaw sentenzierebbe che “di due cose non se ne ha mai abbastanza: buoni amici e buone scarpe” e noi non possiamo darle torto. In una ricerca del quotidiano inglese Daily Mail si è evinto che sono circa 430 le paia di scarpe indossate da una donna nel corso della propria vita, e noi scommettiamo che questi 6 modelli sono ai primi posti della lista.Un grande classico dagli anni 0 in poi. Lesono l’istituzione italiana fatta scarpa da ginnastica, sono gli anni 80, quelli 90 e i 2000 tutti insieme. Le indossano tutte le donne, di qualunque età, estrazione sociale (Kate Middleton le adora) e da qualunque parte del mondo. Ogni volta che diventano immettibili le ricompriamo identiche a come le abbiamo sempre avute, nel modello base eFa rima con lo stile collegiale ma da qualche anno anche con Alessandro Michele. Simbolo di unaal tempo stesso, il mocassino è oggi scarpa ufficiale per le giornate in ufficio e la più amata per il tempo libero. Si indossa con, e ad ognuno di questi outfit dona un accento sofisticato che sta bene con tutto.C’è chi le indossa solo nelle occasioni più eleganti e chi ne ha fatto una vera e propria firma di stile. Una cosa è certa: non importa di che altezza e forma siano il tacco e la punta, le décollete (nere, s’intende) sono ile non possono mancare nella scarpiera di ogni shoeaholic che si rispetti.Sono tornate alla ribalta da un paio di stagioni e si confermano ilda abbinare a mise da sfoggiare tutti i giorni. La versatilità delle ballerine sta nella possibilità di sostituirsi facilmente a stiletto e sneakers senza comprometterne lo stile, anzi, apportando unad ogni look rivoluzionato.Puoi definirti hippie, rocker, casual, trend setter o bon-ton, ma nella tua scarpiera ci saranno sempre un paio di Converse. Nate come scarpe da basket, leche non risparmia nessuno. Dalle versioni, si confermano ogni stagione il match perfetto per jeans e maxi abiti, ma mai senza un chiodo di eco-pelle poggiato sulle spalle.Durante le mezze stagioni, nelle giornate di pioggia o nelle serate movimentate, c’è un’unica risposta per le nostre mise:. Molto più che un’alternativa al gambale alto, il tronchetto da qualche anno si è fatto largo nel nostro cuore e nel nostro armadio in una molteplicità di versioni da perderne il conto. Dal: uno per ogni donna che cammini sul pianeta.