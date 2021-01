Romeo Beckham debutta sulla copertina di Vogue: l'orgoglio di papà David e mamma Victoria

Romeo Beckham debutta a 18 anni sulla copertina di Vogue Uomo, tra l'orgoglio di papà David e mamma Victoria. «Fiera di te» commenta l'evento sui social l'ex Posh Spice. Capelli biondi, sguardo intenso, un cardigan verde oversize e stivaletti in pelle nera griffata, così è stato fotografato da Mert and Marcus lo scorso dicembre a The Timber Barn, vicino Londra.

«Entusiasta di condividere la mia prima foto di copertina», scrive Romeo, nell' annuncio del suo debutto sulla rivista in un post Instagram. Il secondogenito della celebre famiglia inglese sembrerebbe seguire a pieno le orme dei genitori. Dapprima sposando la passione calcistica del padre David Beckham, ed ora debuttando sulle copertine.

Di certo la prima di tante apparizioni per il rampollo Beckham, che con il suo giovane fascino, sembrerebbe aver già incantato il mondo della moda. Del resto, quale miglior albero genealogico avrebbe mai potuto ereditare il giovane Romeo, che secondo gli attenti osservatori propenderebbe senza dubbio per una somiglianza materna.

