Moda, pigiami in raso, tute di seta e felpe colorate: come essere glamour (anche) dentro casa

La casa è diventata il nostro nuovo palcoscenico. Il luogo dove ormai passiamo più tempo, dove abbiamo imparato a ritagliare momenti da vivere con i nostri affetti più cari. Ma chi l'ha detto che anche in casa non possiamo essere glamour? L’Equilibriste, la linea di abbigliamento che ha reso i leggings con le stelle un brand indossato da vip e influencer, ha deciso di fare spazio ad una nuova linea "Èquilibriste Home".

Pigiami in raso di seta, lungo e corte per più audaci. Una tuta intera da usare per la notte ma che allo stesso tempo potrebbe essere indossata sotto le stelle con tacco 12.

Morbidi plaid per riscaldarvi davanti alla vostra serie preferita, tazze per gustare una tisana detox o una cioccolata calda con panna . Calde tute in felpa colorata per uscire, o per essere sempre belle anche nei momenti di tranquillità. Una linea nata per le donne che amano arricchire il tempo da trascorrere in casa. In un mondo che cambia, cambiano gli usi.

È cambiato il nostro modo di stare con gli altri, selezioniamo i rapporti, selezioniamo il tempo. Ecco allora nascere in questo momento di grande caos dove ognuno è giocoliere della propria vita : “ Cirque “. Creato in collaborazione con Ludovica Di Loreto, (fondatrice della linea di profumi Lù by Ludovica di Loreto), il profumo sarà in edizione limitata ed uscirà martedi 8 Dicembre. “Cirque”, un profumo, un rituale di consuetudine prima di andare a dormire.

Delle gocce sulla pelle di un’essenza dolce come lo zafferano, noti piccanti come lo zenzero e la forza del legno , legno come radici segno di stabilità ed equilibrio. «Ci piace immaginare che il momento prima di andare al letto, sia un momento tutto nostro, fatto di amore per noi stesse , dopo una giornata ricca di impegni, arriva il momento di sognare prima ancora di dormire - spiegano Francesca Pecchia e Federica Bellisario, fondatrici del marchio l'Equilibriste - Indossando il nostro pigiama , sembrerà di uscire, sperando di ritrovare presto una nuova normalità».

