Moda, l'inverno di Alexander McQueen è tra denim e anemoni: Sarah Burton rilegge il guardaroba quotidiano in stile couture

È arrivato il momento di tornare a vivere. Anemoni, denim, acqua, sono le fonti d'ispirazione delle nuove proposte di Alexander McQueen disegnate da Sarh Burton. «Sembra che ora sia il momento di guarire, di respirare nuova vita - scrive in una nota la direttrice creativa della maison - di esplorare echi del passato per arricchire il nostro futuro. Più che mai, un senso di umanità, di squadra che lavora insieme con un unico obiettivo - fare qualcosa di bello, qualcosa di significativo - concetti entrambi preziosi e importanti. Abbiamo osservato l'acqua, per le sue proprietà curative, e agli anemoni. Gli anemoni sono i fiori più effimeri, qui resi permanenti su stoffa. Le donne che indossano gli abiti anemone diventano quasi come i fiori, come la loro incarnazione, il loro carattere - ma amplificato, radicato, radioso e forte».



I capi e i tessuti della capsule sono «impiombati» e reinventati. Ogni singolo pezzo viene rinnovato in uno stile couture adatto al quotidiano. Il parka ha il cappuccio che sembra esploso, le maniche in poly faille blu ed è abbinato alla gonna a pannelli, svasata, in denim navy. I tessuti utilizzati esaltano sia la silhouette che la costruzione del capo. L'abito ricostruito ha un corpetto in denim lavato e la gonna in denim blu a pannelli scanalati.