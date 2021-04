Il crochet, come visto in passerella, sarà uno dei grandi protagonisti di questa primavera-estate. Rat Hat, brand a conduzione familiare nato durante il lockdown dello scorso marzo a Padova, aveva già anticipato la tendenza realizzando cappelli artigianali all'uncinetto. «Lavoro come modella, mi sono trovata con il Covid chiusa in casa con tanta voglia di fare. Così, insieme a mia madre, abbiamo deciso di imparare da zero a lavorare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati